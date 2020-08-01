Более 17 тыс. человек пришли на акции против эпидемиологических мер в Берлине

БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Несколько акций противников эпидемиологических мер, введенных из-за пандемии коронавируса, проходят в субботу в Берлине. Тысячи человек прошлись шествием через центр города к улице 17-июня в районе Тиргартен. Как передает корреспондент ТАСС, здесь установлена сцена, из колонок играет музыка. Организатор - штутгартское движение Querdenken 711 ("Нестандартное мышление 711").

В полиции корреспонденту ТАСС сообщили, что сегодня в городе проходят пять манифестаций по самым разным поводам, в том числе против расизма, фашизма, различных теорий заговора. "На шествие пришли более 17 тыс. человек, - рассказали в правоохранительных органах. - Порядок в городе обеспечивают 1,5 тыс. полицейских. Пока серьезных инцидентов не зафиксировано". В центре Берлина перекрыты многие улицы, на дорогах образовались непривычные для субботы пробки.

Подавляющее большинство участников шествия не соблюдало дистанцию в 1,5 м и не носило защитные маски. Периодически полицейские через мегафоны напоминали манифестантам о действующих правилах, но на соблюдении не настаивали. В конечном итоге организатор остановил шествие досрочно. Акция в Тиргартене при этом продолжается, люди по-прежнему подходят.

Демонстранты недовольны теми немногими ограничениями, которые продолжают действовать в Германии. Со сцены в Тиргартене они зачитывают статьи Конституции ФРГ, в которых говорится о свободе собраний и передвижений. Некоторые раздают листовки самого разного содержания: с призывами отказаться от принудительной вакцинации (в ФРГ обязательна прививка от кори), не смотреть телевизор, прекратить поставки вооружений, провести реформу пенсионной системы. Акция проходит под названием "Конец пандемии. День свободы".

Возле сцены некоторые демонстранты пытаются соблюдать дистанцию: они очерчивают мелом на асфальте круги или квадраты, устанавливая таким образом условные границы. При этом организаторы со сцены напоминают о действующих ограничениях, и каждый раз толпа встречает эти объявления свистом и неодобрительными выкриками.

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