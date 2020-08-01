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Возобновление полетов в Швейцарию и памятник медикам. Главное о коронавирусе за 1 августа

© Гавриил Григоров/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 845 443 случая заражения, из них новых — 5 462. За сутки умерли 95 человек, за весь период — 14 058.
  • Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией с 15 августа 2020 года. Рейсы будут осуществляться раз в неделю по маршруту Москва - Женева - Москва.
  • Также обсуждается открытие Россией международного авиасообщения со всеми странами с 11 августа, но окончательное решение пока не принято.
  • Вакцина от коронавируса, разрабатываемая российскими учеными, формирует иммунитет у 100% добровольцев.

Москва

  • Всего зафиксировано 242 049 случаев заражения, из них новых — 690 (данные Оперштаба Москвы).
  • Памятник медицинским работникам, не оставившим свой пост в период пандемии коронавируса, появится на территории Первого московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова.
  • Столичные музеи могут увеличить число участников экскурсионных групп с пяти до 20 с 1 августа.

Мир

  • Всего зафиксировано более 17,6 млн случаев заражения, умерли более 680 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Казахстане провели первую вакцинацию от нового коронавируса. Данная вакцина, по информации "Хабар-24", разработана в Австралии и в настоящее время проходит первую фазу клинических испытаний.
  • Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Токио за минувшие сутки составило 472, что стало рекордом за все время распространения инфекции на территории японской столицы.
  • В Канаде запущено мобильное приложение для отслеживания контактов заразившихся новым коронавирусом. 
  • Более 17 тыс. человек пришли на акции против эпидемиологических мер в Берлине. Они проходят на фоне роста числа инфицированных коронавирусом в стране - за последние сутки инфекцию выявили у 955 человек.
Теги
Пандемия COVID-19Возобновление авиасообщения России с другими странами
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