Возобновление полетов в Швейцарию и памятник медикам. Главное о коронавирусе за 1 августа

Полиция Крыма проверит информацию об охранниках, прогонявших туристов с пляжа нагайкой

В Telegram-канале "Подъем" ранее появилось сообщение о том, что охранник санатория "Форос" пытался выгнать семью с ребенком с частного пляжа

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