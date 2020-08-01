В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Вакцина все ближе, но она должна быть народной.

Вакцина все ближе, но она должна быть народной. Главное о пандемии из зарубежных СМИ

"Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна, она будет плановой", - сказал он.

Ранее министр заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, завершились. Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября.