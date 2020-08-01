{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Массовую вакцинацию населения планируется начать с октября
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

На эту тему
Вакцина все ближе, но она должна быть народной. Главное о пандемии из зарубежных СМИ

"Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна, она будет плановой", - сказал он.

Ранее министр заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, завершились. Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
Полиция Крыма проверит информацию об охранниках, прогонявших туристов с пляжа нагайкой
В Telegram-канале "Подъем" ранее появилось сообщение о том, что охранник санатория "Форос" пытался выгнать семью с ребенком с частного пляжа
Читать полностью