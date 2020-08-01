Полиция Крыма проверит информацию об охранниках, прогонявших туристов с пляжа нагайкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Полиция проверит информацию о поведении охранников на пляже одного из крымских санаториев, которые с нагайкой в руках прогоняли туристов, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МВД по республике.

Ранее Telegram-канал "Подъем" сообщил, что в Крыму охранник отеля набросился на отдыхающих с нагайкой. Мужчина таким образом пытался прогнать с пляжа санатория "Форос" семью с ребенком, пришедшую купаться на частную территорию.

"В органы внутренних дел заявлений и сообщений не поступало, но мы данный факт проверим и примем решение в соответствии с законодательством", - сообщили в пресс-службе. ТАСС пока не располагает комментарием администрации санатория.