{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция Крыма проверит информацию об охранниках, прогонявших туристов с пляжа нагайкой

В Telegram-канале "Подъем" ранее появилось сообщение о том, что охранник санатория "Форос" пытался выгнать семью с ребенком с частного пляжа

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Полиция проверит информацию о поведении охранников на пляже одного из крымских санаториев, которые с нагайкой в руках прогоняли туристов, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МВД по республике.

Ранее Telegram-канал "Подъем" сообщил, что в Крыму охранник отеля набросился на отдыхающих с нагайкой. Мужчина таким образом пытался прогнать с пляжа санатория "Форос" семью с ребенком, пришедшую купаться на частную территорию.

"В органы внутренних дел заявлений и сообщений не поступало, но мы данный факт проверим и примем решение в соответствии с законодательством", - сообщили в пресс-службе. ТАСС пока не располагает комментарием администрации санатория.

Теги
РоссияКрым
Пандемия COVID-19
Денис Проценко раскрыл подробности визита Путина в Коммунарку
По его словам, врачи и медсестры, которые видели президента в реанимации и приемном отделении, лишь из вечерних теленовостей узнали, кем был человек в желтом защитном костюме
Читать полностью