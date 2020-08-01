Жители Ленинградской области отмечают 93-летие региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль с блюдами разных народов, ярмарка ремесленных изделий, выступления музыкальных коллективов проходят в городе Всеволожске Ленинградской области в честь отмечаемой в субботу 93-й годовщины со дня образования региона. Центром празднования стал природный парк "Песчанка", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области

"Мы прислушались к мнению Роспотребнадзора, который попросил нас разделить праздник в этом году на районные праздники в целях безопасности (из-за пандемии), - сказал губернатор Александр Дрозденко, обращаясь к гостям праздника. - Но, мне кажется, Всеволожск от этого только выиграл, потому что мы приняли абсолютно правильное решение: мы продлили Всеволожск как столицу Ленинградской области еще на один год (т.е. продлен статус города в качестве административного центра всего региона). И ровно через год, в 2021 году 1 августа, здесь, в городе Всеволожск состоится областной праздник, посвященный дню Ленинградской области".

Глава региона напомнил, что каждому городу, который в течение года носит звание столицы Ленинградской области, выделяется значительное финансирование на дорожные работы, благоустройство, ремонт фасадов, строительство спортивных объектов. "Всеволожский район получит еще один шанс и еще одну возможность привести и город, и район в порядок к следующему празднику", - отметил он.

"Впервые мы начали строить у вас плавательный бассейн. Но это не все. Принято решение, и от имени Ленинградской области я готов объявить наш основной подарок Всеволожску сегодня - это строительство современного ледового дворца. А вот каким будет внешний вид ледового дворца, определите вы сами, жители", - сказал Дрозденко, добавив, что он попросил власти района объявить соответствующий конкурс.

На гастрономическом фестивале "Калейдоскоп вкуса" гостям предлагают попробовать продукцию ленинградских фермеров и блюда разных народов мира. Свои изделия представили местные производители изделий народных художественных промыслов и ремесел. С музыкальными и танцевальными номерами выступают творческие коллективы Всеволожска. В числе праздничных мероприятий - концерт ансамбля "Кураж FM", групп "True Party Band", "Бит бокс", оперного коллектива "Midnight Opera", коллектива брейк-данса "Зингер шоу" и шоу барабанщиков Drum Time "Дефиле".

Подарки от Петербурга

Поздравить жителей соседнего региона приехал также губернатор Петербурга Александр Беглов. "Ленинградская область и Санкт-Петербург - это брат и сестра. Мы неразделимы. У нас общая история, судьба, инфраструктура. За последние полтора года мы совместными усилиями сделали рывок. Во время трудностей, вызванных пандемией, мы не отвернулись друг от друга, но делились последним", - привели слова главы города в пресс-службе. Отмечается, что в качестве подарка от Петербурга 21 тыс. будущих первоклассников Ленинградской области получат книги сказок русских писателей.

Еще одним подарком от города стали авторские пешеходные экскурсии по историческому центру Петербурга и обзорные туры на двухэтажном автобусе в формате "Hop-on/Hop-off" в течение всего дня. Кроме того, имея на руках паспорт с пропиской в Ленинградской области, 1 августа ее жители могут бесплатно прокатиться на теплоходе "Пальмира" (от причала на набережной реки Фонтанки) или отправиться на речную прогулку с экскурсией на теплоходе "Фестиваль" (причал "Румянцевский спуск" на Университетской набережной), сообщили в городском комитете по развитию туризма.