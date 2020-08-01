В Карелии проверят пансионат, где два пациента умерли от коронавируса

ТАСС, 1 августа. Прокуратура Карелии проводит проверку из-за вспышки коронавируса в частном пансионате для пожилых людей "Малина" в Петрозаводске, где 16 из 29 постояльцев госпитализированы, два пациента умерли из-за коронавируса. Есть инфицированные и среди сотрудников пансионата, сообщил в субботу глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Сейчас прокуратура Карелии проводит проверку по факту вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией в петрозаводском частном пансионате для пожилых людей "Малина". Там из 29 постояльцев 16 госпитализированы в стационарные отделения для больных с COVID-19: трое с пневмонией (у них тесты на COVID-19 отрицательные), у девяти человек выявлен положительный тест на коронавирус. Два пациента скончались от COVID-19. Причина смерти еще двоих пациентов устанавливается, диагноз "коронавирусная инфекция" у них не был подтвержден", - написал Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, предстоит выяснить, как инфекция проникла в пансионат и почему руководство не обеспечило безопасность своих пациентов и работников, среди которых также есть инфицированные. "Если в социальном учреждении не соблюдались противоэпидемические требования, виновные должны быть наказаны", - добавил глава региона.

Как сообщил в пятницу министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, в учреждении сейчас остаются девять человек, многие из которых маломобильны. Их дважды в день посещают медработники городской поликлиники №1. Также в пансионате начал работу эпидемиолог Роспотребнадзора, проводится проверка.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в Карелии, за время пандемии в регионе выявили 2 357 случаев заражения, за сутки прирост заразившихся составил 45 человек. Выздоровели за все время 1 576 пациентов, умерли 16 человек.