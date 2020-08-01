Границу России с Абхазией после открытия пересекли более 700 автомобилей

СОЧИ, 1 августа. /ТАСС/. Более 700 автомобилей пересекли границу России с Абхазией с момента ее открытия в субботу, сообщили журналистам в пресс-службе сочинской таможни.

В субботу пресс-секретарь президента Абхазии Марианна Квициния сообщала, что были сняты ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии. Открытие российско-абхазской границы произошло синхронно со стороны властей республики после подписания соответствующего распоряжения премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Выехало из России более 600 автомобилей, въехало - 100", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос об автомобильном потоке после открытия российско-абхазской границы. В пресс-службе добавили, что в настоящее время обстановка на границе спокойная.

Ранее из-за пандемии коронавируса Абхазия продлила до 4 августа ограничения по пересечению границы с РФ. На границе Абхазии с Россией действовали ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.