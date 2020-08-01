Губернатор Ленинградской области объявил 2021 год в регионе годом чистой воды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Следующий, 2021-й год в Ленинградской области объявлен Годом чистой воды. Тематику будущего года объявил в субботу губернатор Александр Дрозденко на праздновании 93-й годовщины со дня образования региона, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Мы с вами заслужили бережное отношение к природе. Мы хотим, чтобы чистая вода была в наших кранах, чистая вода вытекала с наших очистных сооружений, была чистая вода в Неве, Охте, Ладожском озере, Волхове и других водоемах Ленинградской области. Поэтому следующий год мы объявляем Годом чистой воды и все сделаем для того, чтобы разработать на ближайшие 10 лет программу по очистке водоемов и рек, по обеспечению чистой водой жителей Ленинградской области", - привели в пресс-службе слова Дрозденко.

Глава региона также отметил, что Ленинградская область пользуется популярностью как направление для путешествий. В прошлом году ее посетили около 5 млн человек. По словам губернатора, в этом году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, область намерена побить предыдущий рекорд и принять более 6 млн туристов.

Основной праздник по случаю дня рождения Ленинградской области проходит в субботу во Всеволожске. В честь годовщины на территории природного парка "Песчанка" организован гастрономический фестиваль, ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел, а также фермерской продукции. Творческие коллективы Всеволожска подготовили для гостей программу с танцевальными и музыкальными номерами. В числе праздничных мероприятий - концерт "Кураж FM", музыкальных групп "True Party Band", "Бит бокс", коллектива брейк-данса "Зингер шоу" и шоу барабанщиков.