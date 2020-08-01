Власти Поморья выступят с законодательной инициативой для привлечения в село медработников

АРХАНГЕЛЬСК, 1 августа. /ТАСС/. Власти Архангельской области выступят с законодательной инициативой для стимулирования привлечения медиков в сельскую местность, чтобы работа на селе давала дополнительные преимущества для дальнейшего карьерного роста. Об этом сообщил в субботу врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

"Уже мер финансового стимулирования - программы "Земский доктор", региональных мер - недостаточно, чтобы люди принимали решения ехать на работу в села. Вопрос широко обсуждался и на Госсовете РФ, эта проблема остро стоит на всей территории страны. Кроме этих мер нам нужно найти дополнительные стимулы. Мы в ближайшее время оформим законодательной инициативой, чтобы для наших выпускников медицинских вузов работа на селе два-четыре года была реальным стимулом для дальнейшего ускоренного профессионального роста", - сказал Цыбульский, отвечая на вопросы жителей региона в прямом эфире во "ВКонтакте".

Глава региона подчеркнул, что невозможно сейчас на 100% вернуться к советской системе распределения кадров, поскольку и "жизнь изменилась, и молодежь изменилась, приказными методами вопрос не решить". "Все выпускники хотят работать в больших городах, клиниках, потому что это дает возможность трудиться в коллективе профессионалов и перенимать их опыт, дает возможность для научной деятельности, которая повышала бы их квалификацию, и дает доступ ко всем новейшим технологиям, чего они будут лишены при работе в селе. И надо понимать, что, если выпускники не будут видеть стимулы для профессионального роста, то, отработав пять лет [в глубинке], врач рискует стать профнепригодным и может не найти себя в большой медицине. Поэтому надо продумать, чтобы работа на селе давала дополнительные преимущества для дальнейшего карьерного роста", - объяснил Цыбульский.

Инфраструктура и выездные бригады

По его словам, другая причина, которая мешает трудоустройству в глубинке, - это отсутствие там инфраструктуры. В ходе опроса лишь 3% выпускников архангельских медвузов сообщили о готовности ехать на работу в села, что "катастрофически мало". Причины - отсутствие на местах комфортного жилья, качественной инфраструктуры для жизни и возможности для качественного проведения свободного времени. Эту проблему можно решать уже на региональном уровне, отметил Цыбульский, сообщив, что региональные власти вырабатывают ряд мер и намерены запустить со следующего года программу строительства качественного жилья для молодежи.

Отсутствие медработника - это проблема для каждого второго архангельского села, сказал Цыбульский, отвечая на соответствующий вопрос из поселка Усть-Пинега. Для оперативного решения вопроса он поручил организовать выездные медицинские бригады в поселок. "Практику эту распространим на всю область, где есть проблема труднодоступности, будем организовывать выезд туда медицинских бригад, узких специалистов. Мы это активно использовали на моей предыдущей работе в Ненецком автономном округе, это имело очень хороший эффект. Сейчас будем этот опыт здесь применять. В целом системно будем работать, чтобы первичное звено здравоохранения максимально обеспечить кадрами", - подытожил Цыбульский.