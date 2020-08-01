В Гагрский и Гудаутский районы Абхазии уже приехали первые туристы из России

СУХУМ, 1 августа. /ТАСС/. Первые постояльцы уже через несколько часов после открытия в субботу границы Абхазии с Россией появились в отелях и частном секторе Гагрского и Гудаутского районов. Об этом рассказал ТАСС президент гильдии отельеров Абхазии Астамыр Ахба.

"Туристы из разных регионов России уже прибывают в Абхазию на отдых, они селятся в отелях Гагры, Пицунды, Нового Афона. Постояльцы есть и в частном секторе. Какое-то количество российских машин я встретил на въезде в Рицинский реликтовый национальный парк, где находится знаменитое озеро Рица", - рассказал Ахба.

При этом он пока не располагает точными цифрами по числу уже вселившихся в отели и в частные гостевые дома. По словам Ахбы, брони в отели после открытия границы возобновляются, "идут запросы, группы по автобусным турам из ЮФО (Южного Федерального округа - прим. ТАСС) формируются".

Ранее в субботу пресс-служба правительства РФ сообщила, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией. Аналогичное решение приняли власти Абхазии, сняв все ограничения для въезда в страну.

О ситуации с вирусом

Как сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия, за прошедшие сутки в республике было выявлено еще десять случаев заражения, и в целом с начала пандемии число заразившихся достигло 94 человек. Из них 37 выздоровели, трое умерли. "На данный момент в Гудаутской больнице находится на стационарном лечении 23 пациента, остальные - на самоизоляции, их состояние удовлетворительное, и находятся они под амбулаторным наблюдением врачей. Из всех заразившихся четверо детей, их состояние также расценивается как удовлетворительное", - сказал министр.

Цахнакия сказал, что абхазский Минздрав готов оказать неотложную помощь и туристам из РФ, у которых выявится коронавирус или возникнут какие-либо другие проблемы со здоровьем. "В соответствии с нашим межведомственным соглашением [с Минздравом РФ], после оказания экстренной помощи граждане России подлежат направлению на дальнейшее лечение в лечебные учреждения РФ: по существующей инструкции на границу подъезжает спецтранспорт и больного перекладывают и забирают в учреждение на территории РФ", - пояснил он.