В Севастополе открыли памятник погибшему в Чечне бойцу Псковской дивизии ВДВ

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Памятник погибшему в Чечне старшему сержанту Андрею Арансону, бойцу 6-й роты из состава 76-й дивизии ВДВ, открылит в Севастополе.

"Накануне 90-й годовщины образования Воздушно-десантных войск России в Парке Победы установлен памятник гвардии старшему сержанту Андрею Арансону - бойцу 6-й роты, погибшему в бою в Аргунском ущелье", - сообщили в пресс-службе правительства города.

На церемонии открытия памятника врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что Арансон, награжденный посмертно орденом Мужества, стал примером для молодежи, которая хочет связать свою жизнь со службой в Вооруженных силах. "Люди будут приходить на аллею героев в парк Победы и узнают историю Андрея Арансона. Они узнают, что нашу страну победить нельзя, потому что ее сыны стоят до последнего", - сказал Развожаев.

29 февраля 2000 года бандиты были обнаружены в районе села Улус-Керт Шатойского района военнослужащими 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, принимавшей участие в контртеррористической операции в Чечне. Арансон в составе разведгруппы одним из первых вступил в бой с превосходящими силами боевиков Басаева и Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов 6-й роты выдержали нападения выходящей из окружения группировки численностью до 2,5 тыс. человек. Погибли 84 военнослужащих. За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них 21 - посмертно. Ордена Мужества получили 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.