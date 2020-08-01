В Архангельской области готовы обеспечить детей горячим питанием в школах с 1 сентября

АРХАНГЕЛЬСК, 1 августа. /ТАСС/. Власти Архангельской области практически полностью готовы обеспечить школьников горячим питанием с 1 сентября. Вопрос этот окончательно не решен в малокомплектных школах и касается около 100 детей, сообщил в субботу врио губернатора области Александр Цыбульский.

"Наш регион в целом уже полностью готов исполнить поручение президента по обеспечению горячим питанием. Мы столкнулись с одной проблемой, которая касается меньше 100 детей, которые учатся в малокомплектных школах, есть школы, где учатся по два-три ученика. Там традиционно ходили обедать на большой перемене домой. На сегодня эти школы не обеспечены полноценными столовыми", - сказал Цыбульский, отвечая на вопросы жителей региона в прямом эфире в "ВКонтакте".

По его словам, из общения с родителями и учителями этих детей сложившая система всех устраивает. "Это тот вопрос, который законодательно не отрегулирован. Обговорим с министром и курирующим вице-премьером. Думаю, что вопрос касается не только области, но и других регионов. Мы могли бы выдавать семьям наборы качественных продуктов или наборы готовых блюд с шоковой заморозкой, есть разные варианты решения вопроса. В целом у нас почти на 100% школы готовы с 1 сентября обеспечить детей горячим питанием", - отметил Цыбульский.

Владимир Путин в марте подписал закон о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся начальной школы. Закон подразумевает обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся с первого по четвертый классы, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года. Учащиеся младших классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Финансирование - за счет средств федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников.