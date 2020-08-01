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Пандемия COVID-19

Власти вьетнамского города Дананг проверят все население на коронавирус

Число заразившихся на территории государства 1 августа увеличилось на 40, при этом 26 новых случаев заражения были отмечены именно в этом городе

ТАСС, 1 августа. Власти вьетнамского города Дананг, где в конце прошлой недели была зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции, намерены провести тесты на наличие заражения ею для всего населения (1,1 млн человек). Об этом, как передает агентство Reuters, в субботу сообщили местные органы управления.

Число заразившихся на территории государства 1 августа увеличилось на 40, при этом 26 новых случаев заражения были отмечены в Дананге. Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в крупных городах Вьетнама введен запрет на проведение всех массовых мероприятий, закрыты бары, ночные клубы и иные развлекательные заведения. Одновременно в общественных местах введено обязательное ношение медицинских масок и соблюдение социальной дистанции.

С момента выявления первого инфицированного во Вьетнаме 23 января в стране заразились 586 человек, из них трое умерли.

Теги
ВьетнамПандемия COVID-19
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