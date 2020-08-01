В акции против коронавирусных ограничений в Берлине приняли участие 20 тыс. человек

БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Акция против коронавирусных ограничений в Берлине собрала 20 тыс. человек, демонстрация была завершена после того, как полиция силой вывела организаторов со сцены. Об этом сообщило в субботу агентство DPA со ссылкой на правоохранителей.

В германской столице проходили несколько акций протеста - сначала состоялось шествие по центру города, после этого манифестанты собрались на Улице 17 июня в районе Тиргартен. В шествии приняли участие 17 тыс. человек, в конечной точке маршрута собрались 20 тыс.

В правоохранительных органах отмечали, что демонстранты не придерживаются действующих правил - они не соблюдали дистанцию в 1,5 м и не носили защитные маски.

Акция проходила на фоне роста числа инфицированных коронавирусом. За последние сутки инфекция выявлена у 955 человек. Ежедневный прирост колеблется на этой неделе в диапазоне от 600 до 1 000 случаев, такие темпы фиксировались в ФРГ в последний раз в июне.

За все время эпидемии в ФРГ заразились 209 653 человека, умерли 9 148 пациентов, выздоровели около 193 тыс.