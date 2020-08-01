Скворцова назвала большой победой закон о приравнивании электронных сигарет к обычным

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Бывший министр здравоохранения РФ, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова назвала приравнивание электронных сигарет к обычным на уровне регулирования большой победой в укреплении общественного здоровья. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщили в субботу в пресс-службе ФМБА.

"Принятие данного закона является большой победой в укреплении общественного здоровья. При подготовке данного закона мы сталкивались с большим количеством препятствий административного и политического характера, - приводит пресс-служба ее слова. - Это будет иметь позитивные последствия для состояния здоровья россиян, в том числе жителей из регионов присутствия ФМБА России и ЗАТО".

Президент РФ Владимир Путин 31 июля подписал закон, запрещающий продажу несовершеннолетним и использование в общественных местах электронных сигарет, вейпов, кальянов и другой никотиносодержащей продукции. Запретительные меры в рамках антитабачного закона распространяются на всю никотиносодержащую продукцию и устройства для ее употребления.

Законом запрещается курение любой никотиносодержащей продукции в помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах. Эти ограничения также коснутся курения кальяна. Кроме того, закон запрещает торговлю никотиносодержащей продукцией, если концентрация никотина в ней превышает 20 мг/мл и полностью запрещается продажа несовершеннолетним табачной или никотиносодержащей продукции, кальянов и устройств для ее потребления. Новый закон запрещает вовлекать детей в процесс потребления не только табака, но и всей никотиносодержащей продукции. Речь идет в том числе о покупке для них такой продукции, ее передаче, а также требованиях или предложениях употребить продукцию с никотином любым способом.

Вероника Скворцова занимала пост министра здравоохранения РФ с 21 мая 2012 года по 21 января 2020 года.