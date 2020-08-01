В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 12. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 485 человек с коронавирусом. На 1 августа в Москве было зафиксировано более 242 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились более 180,5 тыс. пациентов.