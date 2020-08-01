СМИ: разборка и реставрация органа собора Парижской Богоматери начнутся 3 августа

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Разборка и последующее восстановление большого органа собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) начнутся в понедельник. Об этом сообщила в субботу радиостанция France Info .

Год спустя после пожара. Реставраторы все еще спорят о будущем облике Нотр-Дама

Отмечается, что инструмент не сильно пострадал во время пожара в апреле 2019 года, однако ему требуются глубокая очистка и ремонт. В течение июля внутри здания возводились 30-метровые строительные леса, при помощи которых сперва планируют демонтировать консоль с клавишами, а позднее - до конца этого года - 8 тыс. труб. Все снятые элементы будут храниться в специальных водонепроницаемых контейнерах.

Ожидается, что разборка инструмента завершится к концу года, а непосредственно реставрация запланирована на период с 2021 по 2024 год. Власти намерены объявить тендер на проведение всех необходимых работ.

Сильный пожар вспыхнул в соборе 15 апреля 2019 года. Как установило следствие, возгорание произошло в районе шпиля, где за несколько часов до этого проводились ремонтные работы. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал и догорал затем на полу храма. Пламя удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Пожар продлился более 15 часов.

Президент страны Эмманюэль Макрон в обращении к нации 15 апреля этого года подтвердил планы властей восстановить собор в течение пяти лет. Он назвал Нотр-Дам "символом стойкости французского народа". Через три года собору Парижской Богоматери исполнится 860 лет.