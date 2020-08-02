Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 2,7 млн

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 августа. /ТАСС/. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии увеличилось до 2 707 877, за минувшие сутки были выявлены еще 45 392 носителя инфекции. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу вечером официальные данные.

Как следует из сводки Минздрава, около 70% от общего числа заразившихся (1 865 729) уже выздоровели, еще 748 585 человек являются активными носителями вируса. Количество летальных исходов от заболевания, вызываемого коронавирусом, увеличилось на 1 088, до 93 563. На 100 тыс. населения приходятся 1 288 заразившихся и 44 летальных исхода.

Всего на этой неделе зафиксировано 313 364 новых случая инфицирования, почти на 6,3 тыс. меньше, чем с 19 по 25 июля, когда этот показатель достиг рекордных 319 653. До этого впервые с начала пандемии число заразившихся пошло на спад. Количество летальных исходов, несмотря на некоторое снижение (7 114 за период с 26 июля по 1 августа), на протяжении последних 10 недель составляет порядка тысячи в день и больше.

Бразилия, где первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке государств с наибольшим числом заразившихся и умерших, уступая лишь США. В Минздраве республики ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по количеству летальных исходов.