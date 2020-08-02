В европейской части России с 5 августа температура повысится до 30 градусов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Потепление до 30 градусов придет в европейскую часть России на следующей неделе. В среду температура воздуха будет выше нормы на 1-2 градуса, а с четверга она превысит норму на 3 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, анонсировав возвращение "настоящего лета".

"Тепло возвращается. Со среды температура будет выше нормы на 1-2 градуса, а в четверг - уже на 3 градуса выше нормы. Это касается почти всей европейской территории страны. Только в Астраханской и Волгоградской областях, на востоке Ставрополья - на 1-2 градуса ниже нормы. Но это все равно замечательная погода. Настоящая летняя погода придет", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Москве температура будет стремиться к 30-градусной отметке уже в среду, а в четверг - преодолеет ее. "Такой режим 25-30 градусов сохранится до конца рабочей недели в столице. Жизнь налаживается!" - отметил метеоролог.

С 3 августа в Москве будет солнечно и менее дождливо, подчеркнул Вильфанд.