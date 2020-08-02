Два пассажирских поезда отправились после задержки из-за схода 11 вагонов с углем в Коми

ТАСС, 2 августа. Два пассажирских поезда возобновили движение по одной колее на участке Сосногорск - Микунь Северной железной дороги в Республике Коми. Они были задержаны из-за схода 11 вагонов с углем. Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы СЖД.

"В 00:22 восстановлено движение поездов по одному пути на участке Сосногорск - Микунь в Республике Коми (Северная железная дорога). Со станции Микунь отправлены по месту назначения пассажирские поезда № 42 Москва - Воркута (задержка 3 часа 10 минут), № 306 Сыктывкар - Усинск (задержка 2 часа 17 минут)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что железнодорожные службы продолжают восстановительные работы на станции Иоссер. "В ликвидации последствий схода задействованы два восстановительных поезда, также к месту схода направлен восстановительный поезд со станции Сольвычегодск", - добавили в СЖД.

Ранее пресс-служба СЖД проинформировала о приостановке движения поездов на участке Сосногорск - Микунь в Республике Коми. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, для выяснения причин аварии создали комиссию.

1 августа по станции Иоссер двухпутного неэлектрифицированного участка Микунь - Сосногорск Северной железной дороги произошел сход 11 вагонов грузового поезда с углем. В результате происшествия никто не пострадал.