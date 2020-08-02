На Камчатке начались отборочные соревнования конкурса WorldSkills Russia

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 августа. /ТАСС/. Отбор в полуфинал всероссийского чемпионата WorldSkills Russia, в котором в этом году принимают участие 12 молодых профессионалов региона, начался на Камчатке, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

Впервые в истории России чемпионатов WorldSkills Russia отборочные соревнования для участия в финале проводятся в дистанционно-очном формате (на площадке будет находиться только один участник, а жюри будет наблюдать за испытанием по видеосвязи).

"Соревнования проходят с 1 по 20 августа. Наш регион начинает свою работу 2 августа. У нас стартуют компетенции "Поварское дело" и "Физическая культура, спорт и фитнес". Всего восемь компетенций основной возрастной группы (студенты) и две компетенции юниоров - это школьники. Участие в соревнованиях примут 12 человек", - уточнил собеседник агентства.

Отмечаются, что соревнования пройдут на пяти площадках профессиональных образовательных организаций Камчатского края, каждая из которых уже оборудована камерами видеотрансляции для контроля проведения соревнований и готова к приему участников. Для участников компетенции "Поварское дело" в этом году были закуплены мощные пароконвектоматы, и это позволит региональному координационному центру получить свидетельство Центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia, чтобы провести его в октябре.

Всего на участие в отборочном этапе заявились 57 субъектов, 30 пройдут в финал. Результаты отборочных соревнований станут известны 25 августа. Финальный этап пройдет с 6 по 21 сентября. Из-за эпидемической обстановки он будет проходить в других регионах также в дистанционном формате.

В конце 2019 года президент России Владимир Путин поручил создать автономную некоммерческую организацию (АНО) по развитию движения WorldSkills в РФ.