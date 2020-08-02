Власти Китая за сутки выявили 49 случаев заражения коронавирусом

ПЕКИН, 2 августа. /ТАСС/. Китайские врачи выявили за минувшие сутки 49 случаев вызываемого коронавирусом заболевания и еще 20 бессимптомных носителей инфекции. Как говорится в опубликованном в субботу сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, летальных исходов за 24 часа не зафиксировано, 14 человек были выписаны из медучреждений.

Из зафиксированных за сутки 45 случаев заболевания 16 были ввозными - четыре выявлены в провинции Сычуань, по три в провинциях Шаньдун и Хубэй, по два в провинциях Гуандун и Шэньси, по одному в провинции Фуцзянь и Шанхае. Из 33 так называемых внутренних случаев больше всего зафиксировано в Синьцзян-Уйгурском автономном районе - там это заболевание выявлено у 30 человек, еще три - в северо-восточной провинции Ляонин.

Общее число ввозных случаев коронавируса в Китае достигло 2 085, при этом 1 994 человека выздоровели и были выписаны из медучреждений. Еще 91 человек находится на лечении, из них трое - в тяжелом состоянии. Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

По данным на 00:00 2 августа (19:00 мск 1 августа), общее число подтвержденных случаев вызванного коронавирусом заболевания в КНР достигло 84 385, умерли 4 634 человека, 79 003 были вылечены. В настоящее время число так называемых активных случаев заболевания в Китае составляет 748, состояние 36 человек оценивается как тяжелое.

С начала апреля власти КНР публикуют отдельную статистику по бессимптомным пациентам: если у человека с положительным результатом теста на коронавирус и отсутствием симптомов заболевания все же проявились характерные признаки (кашель, температура и другие), его учитывают в официальной статистике заразившихся. За минувшие сутки выявлены 20 человек с положительным результатом теста на коронавирус и отсутствием симптомов, из них девять прибыли из-за рубежа. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 257 таких пациентов, из них 101 прибыл из-за границы.

При этом власти не публикуют общее число бессимптомных случаев, выявленных в Китае с начала пандемии.