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Облачность, кратковременный дождь и до 21 градусов тепла ожидаются в Москве 2 августа

Ночью температура может опуститься до плюс 9 градусов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и до плюс 21 градусов ожидаются в Москве 2 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 19-21 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер северный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 16-21 градуса тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.

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