В Железноводске будут бесплатно учить сапсерфингу

ПЯТИГОРСК, 2 августа. /ТАСС/. Впервые в Железноводске в Ставропольском крае в августе пройдет мастер-класс по сапсерфингу. Всех желающих будут учить бесплатно, сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

Сапсерфинг - разновидность серфинга, в котором человек, стоя на доске, гребет веслом, а не руками, как в классическом серфинге.

"4 августа на Курортном озере пройдет первый мастер-класс по сапсерфингу. Профессиональные мастера водного вида спорта покажут свое умение держаться на воде на нашей акватории. При этом получить бесплатные уроки смогут все желающие", - сказал Моисеев.

По его словам, обучение запланировано на утренние часы. Старт от лодочной станции.

Курортное озеро в Железноводске благоустраивают по программе "Комфортная городская среда". На берегу озера обустраивают оздоровительный комплекс с тренажерами на открытом воздухе, зону для купания и загара, детские игровые площадки, арт-объекты и зоны для фотографирования. Центр водоема украшает единственный в регионе фонтан-струя. В озере на протяжении последних 20 лет было запрещено купаться, но благоустройство территории и очищение водоема позволит организовать полноценный пляж.

Железноводск - город-курорт федерального значения, входит в состав эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод.