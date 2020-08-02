Количество учащихся "Яндекс.Лицея" в Оренбургской области увеличится почти втрое

ОРЕНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Школьники Оренбургской области проявили интерес к обучению основам программирования в проекте "Яндекс.Лицей", поэтому в новом учебном году увеличат количество площадок и участников проекта в регионе. Об этом ТАСС сообщил министр цифрового развития и связи Оренбургской области Денис Толпейкин.

"В планах на 2020-2021 годы начать обучение 180-200 оренбургских школьников, организовать новую площадку в Орске на базе МОАУ "Средняя общеобразовательная школа № 24", а также открыть дополнительный класс на базе действующей площадки - Университетского колледжа ОГУ", - сообщил Толпейкин, уточнив, что первый этап обучения завершили 66 человек.

Проект "Яндекс.Лицей" реализуется в Оренбургской области с 2019 года для поддержки школьников, увлекающихся цифровыми технологиями. Его курируют министерство цифрового развития и связи, министерство образования Оренбургской области совместно с "Яндексом". В прошлом учебном году действовали четыре площадки, открытые на базе Оренбургского колледжа экономики и информатики, Губернаторского лицея, Университетского колледжа ОГУ и Орского нефтяного техникума им. В. А. Сорокина.

"В Оренбургской области возможность обучаться в "Яндекс.Лицее" сильно заинтересовала школьников. При зачислении был конкурс 17 человек на место, тогда как в среднем по России на одно место претендуют 11-13 человек. Также наблюдался низкий процент выбытия школьников: лишь 10 студентов из 76 не окончили обучение - это 13% от общего числа обучающихся. В среднем по России этот показатель составляет 30%", - отметил Толпейкин.

В 2020 году первый курс лицея окончили 66 учеников 8-9 классов, они изучили основы языка программирования Python, востребованного как в IT-компаниях, так и в научной среде. На втором курсе школьникам предстоит погрузиться в промышленное программирование и попробовать силы в творческих проектах: разработать чат-боты, мобильные квесты, игры, уточнили в министерстве. За два года в "Яндекс.Лицее" школьники получат знания, которых будет достаточно, чтобы начать работу стажером или младшим разработчиком. Полученные компетенции пригодятся также в нецифровых областях.