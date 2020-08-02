В Турции заявили, что не будут закрывать отели в случае выявления в них заражений COVID-19

АНКАРА, 2 августа. /ТАСС/. Отели в Турции не будут закрываться в случае выявления инфицированных коронавирусом постояльцев. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в Федерации отельеров Турции (TUROFED).

"Все сотрудники отелей прошли программу подготовки, которая была разработана в соответствии с "Сертификацией здорового туризма". При выявлении инфицированного человека среди отдыхающих работники будут действовать согласно инструкциям, которые были направлены Министерством культуры и туризма Турции. В отелях предусмотрены специальные изоляционные комнаты, поэтому закрываться гостиницы не будут", - подчеркнул собеседник агентства.

В TUROFED также рассказали, что турецкие отельеры "вряд ли будут повышать цены на свои услуги в этом году, даже несмотря на увеличение расходов" в связи с борьбой с коронавирусом.

В начале мая в Министерстве культуры и туризма Турции сообщили, что Анкара запустила программу под названием "Сертификация здорового туризма", которая начинает действовать с начала летнего сезона 2020 года. Она подразумевает введение в стране повышенных мер предосторожности для пассажиров в аэропортах: путешественникам будут выдавать защитные маски, их температура будет измеряться тепловизионными камерами, на территории аэровокзалов будут установлены дезинфекционные кабины.

В республике также введен комплекс мер для обеспечения здоровья персонала туристической отрасли. У сотрудников будут регулярно проверять их физическое состояние, а также проводить для них тренинги по охране здоровья, личной и производственной гигиене.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 231 тыс., умерли 5 710 человек, выздоровели 215 516 пациентов.