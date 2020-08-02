Собянин заявил, что в Москве нет второй волны эпидемии коронавируса

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Второй волны эпидемии коронавирусной инфекции в Москве нет, количество ежедневно выявляемых заразившихся сократилось в 10 раз - с 6,5 тыс. пациентов до 650. Об этом сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Вторая волна - это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему идет, в ряде регионов мы видим, такой бурный рост? Потому что они еще не прошли даже первую волну, первый процесс. Они либо были закрыты, как Гонконг, полностью карантинизированы. Такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Москва, уже прошли эту стадию", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

По его словам, в российской столице в первую волну распространения коронавируса фиксировалось порядка 6,5 тыс. выявленных пациентов ежедневно. "Сегодня совершенно другая картина. Мы последний месяц видим, что мы примерно в одном "коридоре" держимся - где-то около 650 случаев [заражения коронавирусом в день], плюс-минус 50", - сказал мэр.

В Москве с 5 марта сохраняется режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. С 29 марта по 9 июня в столице действовали режим самоизоляции и пропускная система. Сейчас они отменены, в городе работают все магазины и торговые центры, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны, но жителям необходимо носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.