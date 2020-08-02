ФСБ не стала приостанавливать следствие по делу тяжелобольного ученого Кудрявцева

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. ФСБ России отказалась приостанавливать следственные действия в отношении 76-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене. Как уточнил ТАСС один из его адвокатов Евгений Смирнов, следственные действия затрудняются тяжелым ходом лечения Кудрявцева.

"В приостановлении следствия нам отказали. Из-за тяжелого лечения участие Кудрявцева в следственных действиях затруднительно, рассказал защитник. - Подзащитный чувствует себя с переменным успехом, но он держится, духом не падает". Он уточнил, что следствие пока не завершено и проходит без участия обвиняемого и его адвокатов.

Сотрудник ЦНИИМаш (головной научный институт госкорпорации "Роскосмос") Кудрявцев был арестован 20 июля 2018 года. Через два месяца он был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде в связи с выявленным у него тяжелым заболеванием. По данным источника ТАСС, следствие инкриминирует ему передачу секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ. Ученый находился в разработке спецслужб с 2014 года, а в материалах уголовного дела фигурируют одобренные ЦНИИМаш данные технических разработок по заказу стран Евросоюза, которые также применялись при создании ракетных комплексов "Кинжал" и "Авангард".