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Путин поздравил коллектив "Русского радио" с юбилеем

Президент отметил, что творческие проекты радиостанции задают высокую планку качества работы в эфире

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив международной вещательной сети "Русского радио" с 25-летием и отметил, что творческие проекты радиостанции задают высокую планку качества работы в эфире. Соответствующая телеграмма опубликована 2 августа на сайте Кремля.

"Вы неизменно находите контакт со своей многочисленной аудиторией, успешно реализуете интересные творческие проекты, которые получают искренний отклик у слушателей и задают высокую планку качества работы в эфире", - говорится в телеграмме.

Радиостанция "Русское радио" начала вещание в Москве 2 августа 1995 года.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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