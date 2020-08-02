Путин поздравил коллектив "Русского радио" с юбилеем

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив международной вещательной сети "Русского радио" с 25-летием и отметил, что творческие проекты радиостанции задают высокую планку качества работы в эфире. Соответствующая телеграмма опубликована 2 августа на сайте Кремля.

"Вы неизменно находите контакт со своей многочисленной аудиторией, успешно реализуете интересные творческие проекты, которые получают искренний отклик у слушателей и задают высокую планку качества работы в эфире", - говорится в телеграмме.

Радиостанция "Русское радио" начала вещание в Москве 2 августа 1995 года.