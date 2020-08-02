Мишустин сократил перечень документов, подтверждающих право на получение пособий на детей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет. Документ начнет действовать с 1 ноября 2020 года, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.

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"Теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия", - отмечается в сообщении пресс-службы кабмина.

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены указом президента России Владимира Путина с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.

Размер выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. Это примерно 5,5 тыс. рублей на ребенка в месяц в зависимости от региона.

Оформить пособие можно в том числе в МФЦ или на портале госуслуг.