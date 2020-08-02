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Мишустин сократил перечень документов, подтверждающих право на получение пособий на детей

Теперь для оформления выплаты на детей от трех до семи лет не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет. Документ начнет действовать с 1 ноября 2020 года, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.

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"Теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия", - отмечается в сообщении пресс-службы кабмина.

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены указом президента России Владимира Путина с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.

Размер выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. Это примерно 5,5 тыс. рублей на ребенка в месяц в зависимости от региона.

Оформить пособие можно в том числе в МФЦ или на портале госуслуг.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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