В России выявили за сутки 5 427 случаев заражения коронавирусом

Согласно данным штаба, суточный рост этого показателя уже 12 дней не превышает 0,7%.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило в России 5 427, общее число заразившихся достигло 850 870. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Московской области (0,2%), Северной Осетии (0,2%), Еврейской АО (0,2%), Москве (0,3%), Карачаево-Черкессии (0,3%), Кабардино-Балкарии (0,3%), Тульской области (0,3%), Липецкой области (0,3%), Забайкальском крае (0,3%).

Новые 664 случая выявлены в Москве, 199 - в Свердловской области, 168 - в Ханты-Мансийском АО, 163 - в Санкт-Петербурге, 157 - в Московской области.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 3 649, всего уже выздоровели 650 173 человека.

Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 76% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки был выписан 761 пациент в Москве, 212 - в Ханты-Мансийском АО, 201 - в Московской области, 159 - в Хабаровском крае и 156 - в Свердловской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 70 против 95 днем ранее, это минимум с 3 мая.

Общее число умерших составило 1,66% от всех заразившихся в России, всего умерли 14 128 человек.

За сутки было зарегистрировано 12 летальных исходов в Москве, 6 - в Новосибирской области, 5 - в Свердловской области, по 4 - в Санкт-Петербурге, Московской и Тульской областях и еще в 23 субъектах РФ число умерших не превышало 3.