Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,98

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье фиксируется на отметке 0,98. В столице этот показатель продолжил снижаться и равен единице, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, не превышает единицу с 14 июля.

В семи из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших этот показатель ниже 1. Это Нижегородская, Иркутская и Свердловская области (0,89), Челябинская область (0,9), Ханты-Мансийский автономный округ и Красноярский край (0,92), Санкт-Петербург (0,95).

В Москве и в Ростовской области коэффициент равен единице. А в Подмосковье, где в последние две недели число выявляемых в день случаев снизилось до 150-160, показатель составил 1,1.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.