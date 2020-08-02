СМИ: еще у 17 военнослужащих США в Японии выявили коронавирус

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 17 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в воскресенье среди военнослужащих США, дислоцированных в префектуре Окинава на юге Японии. Об этом сообщил телеканал NHK .

Отмечается, что инфицирование зафиксировано у 13 человек на базе Кэмп-Хансэн и у двоих на базе Кэмп-Кинсэр. Кроме того, по одному случаю заражения выявлено на авиабазе Футэмма и авиабазе Кадена. Таким образом, общее число инфицированных американских военных на Окинаве достигло 273.

1 августа сообщалось о восьми новых случаях заражения среди военных США в префектуре.

31 июля губернатор Окинавы Дэнни Тамаки объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на территории префектуры, он будет действовать в регионе до 15 августа. 11 июля власти Окинавы сообщили, что на американской авиабазе Футэмма и базе Кэмп-Хансэн введен карантин для предотвращения распространения коронавируса. С 7 по 11 июля там был выявлен 61 случай заражения среди военнослужащих США. 10 июля военное командование морской пехоты США в Японии приняло решение вернуть ограничения для военнослужащих из-за угрозы распространения коронавируса.

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, превысило 38,6 тыс. Число летальных исходов составляет 1 026.