За сутки после открытия границу России с Абхазией пересекли более 7,5 тыс. человек

СОЧИ, 2 августа. /ТАСС/. Более 7,5 тыс. человек пересекли границу РФ с Абхазией в первый день после ее открытия. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе сочинской таможни в воскресенье.

Как Россия регулировала транспортное сообщение через границу в период пандемии

В субботу были сняты ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии. Открытие российско-абхазской границы произошло синхронно со стороны властей республики после подписания соответствующего распоряжения премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"В обоих направлениях российско-абхазскую границу пересекли за первые сутки 1 907 транспортных средств. Физических лиц из РФ в Абхазию - более 5 тыс., из Абхазии в РФ - более 2,5 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе.

Ранее из-за пандемии коронавируса Абхазия продлила до 4 августа ограничения по пересечению границы с РФ. На границе Абхазии с Россией действовали ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.