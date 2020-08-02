Пляжи на юге черноморского побережья Болгарии загрязнены пальмовым маслом

СОФИЯ, 2 августа. /ТАСС/. Несколько дней подряд на юге черноморского побережья Болгарии море выбрасывает на пляжи шарики пальмового масла. Туристы, отдыхающие на побережье, подали сигнал официальным властям о факте загрязнения, а на отдельных пляжах сами решили почистить песок и собрали несколько сотен килограммов масла.

"Масло вредит морской экосистеме, даже запах от него мешает нормальному отдыху на пляже и создает угрозу здоровью, особенно для детей. Именно поэтому мы, не дожидаясь властей, предприняли попытку почисть пляж", - заявил телеканалу bTV экоактивист Борис Садов.

В Морской администрации Варны с мнением экологов об опасности загрязнения не согласились.

"Пальмовое масло - растительный продукт. Вероятнее всего, оно попало в море с борта одного из судов, которые проходят в международных водах в районе болгарских берегов. Неблагоприятная ситуация возникла из-за особенностей погоды, ветер отправил масло непосредственно в сторону берега. Ничего опасного, однако, в этой ситуации нет, морским обитателям масло ничем не угрожает", - объяснил директор Морской администрации Валентин Енчев.

Санитарные службы взяли образцы масла для проведения дополнительных исследований, однако результаты пока не готовы.

Тем временем ситуация ухудшается, масляные шарики преодолели очередные десятки километров и достигли пляжей в самой южной части черноморского побережья, района города Ахтополь.

"Мы стали свидетелями очередного безобразия - активного бездействия органов власти. Мировая практика требует в подобных ситуациях установки боновых заграждений и ликвидации загрязнения еще в море, но в Болгарии ничего подобного не делается", - прокомментировал ситуацию эколог Атанас Русев.

В августе в Болгарии на пляжах собираются десятки тысяч гостей, температура воздуха и воды практически сравнялись и держатся на отметке около 27 градусов.