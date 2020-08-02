"Вектор" планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Научный центр "Вектор" планирует начать производить вакцину от коронавирусной инфекции нового типа в ноябре, заявил в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" генеральный директор центра Ринат Максютов.

"Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года. Поэтому ближе к концу года - началу следующего можно говорить о переходе на вакцинацию по крайней мере [людей из] групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию", - сказал он.