{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

"Вектор" планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре

Описание
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Научный центр "Вектор" планирует начать производить вакцину от коронавирусной инфекции нового типа в ноябре, заявил в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" генеральный директор центра Ринат Максютов.

"Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года. Поэтому ближе к концу года - началу следующего можно говорить о переходе на вакцинацию по крайней мере [людей из] групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию", - сказал он.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пляжи на юге черноморского побережья Болгарии загрязнены пальмовым маслом
Туристы на отдельных пляжах самостоятельно собрали несколько сотен килограммов масла
Читать полностью