На Кубани выявили максимальное число заразившихся коронавирусом за сутки - 107 случаев

КРАСНОДАР, 2 августа. /ТАСС/. 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали за минувшие сутки в Краснодарском крае. Об этом сообщила в воскресенье краевая администрация со ссылкой на оперативный штаб.

"На Кубани подтверждено 107 случаев коронавирусной инфекции. Среди пациентов 59 женщин, 48 мужчин в возрасте до 88 лет. Больше всего случаев COVID-19 за последние сутки подтвердилось в Краснодаре - 53. В Сочи 10 инфицированных, в Новороссийске - 6, в Туапсе - 5, в Анапе, Армавире, Геленджике и Славянском районе - по 4 человека", - говорится в сообщении.

Согласно ранее опубликованным данным властей, это максимальный суточный прирост, ранее число новых случаев не превышало 100 за сутки.

Также за сутки заболели девять детей, в том числе пять в Краснодаре, два в Новороссийске, по одному - в Анапе и Кореновском районе. Возраст несовершеннолетних - от четырех месяцев до 16 лет. Всего на Кубани выявили 8472 случая коронавируса, при этом 7305 человек уже выздоровели, в том числе, за последние сутки выписали 40 пациентов. Не удалось спасти 116 человек. Более 30 пациентов находятся в тяжелом состоянии в больницах края на ИВЛ.

Число лабораторных исследований на коронавирус превысило 601 тыс., в том числе за последние сутки выполнили 7794 исследований. При этом по состоянию на четверг провели более 577 тыс. исследований.