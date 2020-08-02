Впервые выпускница московского колледжа получила диплом машиниста локомотива

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Столичный колледж железнодорожного и городского транспорта впервые выпустил девушку-машиниста локомотива, ранее на эту профессию можно было обучаться только мужчинам. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

"Московский колледж железнодорожного и городского транспорта подготовил первую девушку - машиниста локомотива. Ею стала Софья Дорофеева, которая в июле получила диплом с отличием. Ранее эта профессия считалась сугубо мужской", - говорится в сообщении.

Девушка ранее окончила художественную школу, но при этом основной темой ее рисунков всегда была железная дорога. Во время обучения в московском колледже она совместно с одногруппниками оттачивала практические навыки и умения на тренажерах, разбирала и собирала автосцепное устройство, а также проходила поездную практику на железной дороге. Теперь Дорофеева планирует в сентябре пройти практику в Московской дирекции скоростного сообщения, а с января 2021 года стать помощником машиниста в моторвагонном депо Лобня на Московской железной дороге.

Минтруд РФ в 2019 году утвердил новый перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается применение труда женщин. В устаревшем перечне было порядка 400 запрещенных для женщин профессий, в обновленном - порядка 100. Документ разрешил принимать на работу женщин на таких профессиях, как машинист электропоезда, электрички, скоростных и высокоскоростных поездов, водитель фуры, а также боцман или матрос на судне.

В число запрещенных для женщин отраслей по-прежнему входят химические производства, подземные и горные работы, металлообработка, бурение скважин, добыча нефти и газа и ряд других. Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.