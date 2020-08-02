В Минобрнауки планируют увеличивать количество бюджетных мест в магистратуре с 2022 года

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Количество бюджетных мест в магистратуре в российских вузах будет увеличиваться с 2022-2023 годов. Об этом заявил в воскресенье замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Мы считаем, что как минимум 50% выпускников школ должны быть обеспечены бюджетными местами. <...> Поскольку до 2030 года мы ждем увеличения количества выпускников [школ], будет расти количество мест в бакалавриате и специалитете, - сказал он. - А поскольку после этого поднимется количество выпускников бакалавриата и специалитета, то мы будем с 2022-2023 [годов] повышать и количество мест в магистратуре".

Общее число бюджетных мест в 2021/22 учебном году составит 542,7 тыс., из которых 33,7 тыс. - это дополнительные бюджетные места, выделенные после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В 2020/21 учебном году число бюджетных мест возрастет до 530 318. Как сообщил ранее журналистам министр науки и высшего образования Валерий Фальков, до 2024 года увеличение количества бюджетных мест будет происходить ежегодно с акцентом на регионы.

В январе Путин в послании Федеральному собранию указал на необходимость сохранить доступность бесплатного высшего образования в стране. Он предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, при этом в приоритетном порядке в региональных, особенно в тех субъектах, где остро не хватает квалифицированных специалистов.