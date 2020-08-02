Попова: в 80 регионах снижается или стабилизируется заболеваемость коронавирусом

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается или стабилизируется в 80 субъектах Российской Федерации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале " Россия-1 " в воскресенье.

"Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день [есть] 80 субъектов Российской Федерации, где или [есть] четкая стабилизация [ситуации с заболеваемостью], или снижение [заболеваемости]. Только в пяти субъектах мы наблюдаем не очень значительный, не очень выраженный, но, к сожалению, объяснимый рост", - сказала она.

Попова отметила, что рост числа инфицированных может быть результатом чрезмерно поспешного снятия ограничений или пренебрежительного отношения к ним. "Да, где-то чуть-чуть поторопились с открытием, где-то процветает такой ковидный нигилизм: с нами все будет хорошо, мы уже вышли [из ограничений]", - добавила глава Роспотребнадзора.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 17,8 млн человек, свыше 685 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 850 870 случаев заражения, выздоровели 650 173 человека, умерли 14 128. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.