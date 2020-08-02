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Эксперт Минздрава считает необходимым повысить акцизы на никотиносодержащую продукцию

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу несовершеннолетним и использование в общественных местах электронных сигарет, вейпов, кальянов и другой никотиносодержащей продукции

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина считает необходимыми обсуждение вопроса о постепенном повышении акциза на табачную и никотинсодержащую продукцию.

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"Рекомендации ВОЗ и мировой опыт определяют, что налоговые меры - самые эффективные в борьбе с табаком. Следовательно, целесообразно обсуждение вопроса о планомерном повышении акциза на табачную и иную никотинсодержащую продукцию до уровня, рекомендованного ВОЗ", - приводит ее слова пресс-служба Минздрава России.

В пятницу президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу несовершеннолетним и использование в общественных местах электронных сигарет, вейпов, кальянов и другой никотиносодержащей продукции. Таким образом, на всю никотиносодержащую продукцию и устройства для ее употребления распространено действие запретительных мер, которые действуют в рамках антитабачного закона.

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