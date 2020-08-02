Мишустин подписал распоряжение о разрешении на въезд в Россию гражданам Швейцарии

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на въезд в Россию для граждан Швейцарии, введенных из-за коронавируса. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба кабмина.

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"Граждане Швейцарии смогут прибывать в Россию воздушным транспортом. Авиасообщение с этой страной планируется возобновить на взаимной основе с 15 августа", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю по маршруту Москва - Женева - Москва. Авиакомпании направят уведомления о возобновлении авиасообщения.

Решение о разрешении на въезд было принято 1 августа по итогам заседания Оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.