Попова считает, что вакцина от коронавируса будет эффективной и безопасной

"У меня нет сомнений, что вакцина [против коронавируса], которая попадет сегодня к людям, будет абсолютно безопасна и, безусловно, эффективна", - сказала она в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

Попова подчеркнула, что на российский рынок никогда не выходили вакцины, в безопасности которых возникали сомнения. "У нас идет очень трепетное отношение к качеству вакцин и очень жесткий контроль за их качеством. У нас учитывается каждое покраснение после введения любой вакцины", - добавила она.

При этом глава Роспотребнадзора отметила, что пока ни один из разработчиков в мире не обладает знаниями об устойчивости иммунитета к коронавирусу после введения вакцины. "Мне очень хочется надеяться, что он (иммунитет - прим. ТАСС) будет устойчивым и долгим", - сказала Попова.

По словам Поповой, схемы разрабатываемых в России вакцин предусматривают две прививки. "То есть нужно один раз сделать инъекцию и через 21 день - вторую", - пояснила глава Роспотребнадзора.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, завершились. Еще одна вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, находится на стадии клинических исследований. Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября.