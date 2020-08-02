Мэр Ялты назвал недопустимым поведение охранника санатория, напавшего на туристов на пляже

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Мэр Ялты Иван Имгрунт на своей странице в соцсети Instagram назвал недопустимым поведение охранника санатория, напавшего на туристов с плеткой, отметив, что туристы при этом вели себя провокационно.
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Санаторий «Форос» - один их лучших в нашем регионе, там очень ответственный руководитель, хороший персонал, и то, что произошло больше похоже на провокацию с целью дискредитации и самой здравницы, и города Ялта. Отдыхающие вели себя нагло и грубо, и даже сбили рукой головной убор охранника. Конфликт произошёл на пляже, который имеет статус лечебного, и согласно действующему законодательству, доступ туда может быть ограничен, при этом рядом с закрытой для посторонних территорией есть несколько карт пляжа, куда доступ открыт всем желающим. Вместе с тем, считаю, что подобное поведение охраника недопустимо! Сервис и гостеприимство для нас превыше всего, и то, что произошло на пляже санатория «Форос» - случай вопиющий, категорически недопустимо нападать на людей с плёткой. По информации руководства здравницы данный охранник уволен. К сожалению, провокаторы были есть и будут, но противодействовать им нужно иными законными способами. К примеру, вызывать полицию, и также всё фиксировать на видео.
"Подобное поведение охранника недопустимо. Сервис и гостеприимство для нас превыше всего, и то, что произошло на пляже санатория "Форос", - случай вопиющий. Категорически недопустимо нападать на людей с плеткой. К сожалению, провокаторы были, есть и будут, но противодействовать им нужно иными законными способами. К примеру, вызывать полицию, и также все фиксировать на видео", - говорится в сообщении.
По словам главы города, санаторий "Форос" является одним из лучших в регионе, и произошедшее больше похоже на "провокацию с целью дискредитации и самой здравницы, и Ялты, при этом отдыхающие вели себя нагло и грубо, сбив рукой головной убор охранника". Имгрунт отметил, что конфликт произошел на пляже, который имеет статус лечебного, доступ к которому может быть ограничен, согласно действующему законодательству. Однако рядом с закрытой для посторонних территорией есть несколько других пляжей, куда доступ открыт всем желающим.
Ранее Telegram-канал "Подъем" сообщил, что в Крыму охранник отеля набросился на отдыхающих с нагайкой. Мужчина таким образом пытался прогнать с пляжа санатория "Форос" семью с ребенком, пришедшую купаться на частную территорию. Администрация санатория расторгла трудовой договор с охранником.