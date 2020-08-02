Мэр Ялты назвал недопустимым поведение охранника санатория, напавшего на туристов на пляже

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Мэр Ялты Иван Имгрунт на своей странице в соцсети Instagram назвал недопустимым поведение охранника санатория, напавшего на туристов с плеткой, отметив, что туристы при этом вели себя провокационно.

"Подобное поведение охранника недопустимо. Сервис и гостеприимство для нас превыше всего, и то, что произошло на пляже санатория "Форос", - случай вопиющий. Категорически недопустимо нападать на людей с плеткой. К сожалению, провокаторы были, есть и будут, но противодействовать им нужно иными законными способами. К примеру, вызывать полицию, и также все фиксировать на видео", - говорится в сообщении.

По словам главы города, санаторий "Форос" является одним из лучших в регионе, и произошедшее больше похоже на "провокацию с целью дискредитации и самой здравницы, и Ялты, при этом отдыхающие вели себя нагло и грубо, сбив рукой головной убор охранника". Имгрунт отметил, что конфликт произошел на пляже, который имеет статус лечебного, доступ к которому может быть ограничен, согласно действующему законодательству. Однако рядом с закрытой для посторонних территорией есть несколько других пляжей, куда доступ открыт всем желающим.

Ранее Telegram-канал "Подъем" сообщил, что в Крыму охранник отеля набросился на отдыхающих с нагайкой. Мужчина таким образом пытался прогнать с пляжа санатория "Форос" семью с ребенком, пришедшую купаться на частную территорию. Администрация санатория расторгла трудовой договор с охранником.