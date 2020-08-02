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Пандемия COVID-19

Власти Подмосковья отменили содержание в обсерваторах граждан, приезжающих из-за рубежа

Теперь прибывающие из-за границы россияне в течение трех дней со дня возвращения должны разместить результаты теста на коронавирус на Едином портале государственных и муниципальных услуг

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Власти Московской области приняли решение больше не отправлять граждан в обсерваторы для прохождения необходимых карантинных мер после возвращения из других стран, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В связи с вступлением в силу постановления главного санитарного врача РФ [Анны Поповой] от 27 июля № 22 приведено в соответствие с ним постановление губернатора Московской области № 108-ПГ: отменяется содержание в обсерваторах вновь прибывших в РФ лиц", - говорится в сообщении.

Также теперь прибывающим из-за границы россиянам необходимо разместить результаты теста ПЦР на Едином портале государственных и муниципальных услуг в течение трех дней со дня прибытия.

Как ранее сообщала пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья, всего в регионе в период пандемии организовали 20 обсерваторов. Туристов размещали в областных и частных пансионатах, гостиницах и санаториях Подмосковья. Россияне находились в них для прохождения необходимых карантинных мер после возвращения из других стран.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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