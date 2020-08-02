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Пандемия COVID-19

Изоляционные комнаты для заразившихся в отелях Турции. Главное о коронавирусе за 2 августа

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 850 870 случаев заражения, из них новых — 5427. За сутки умерли 70 человек, за весь период — 14 128.
  • Недельный прирост числа заразившихся коронавирусом в России снижается восемь недель подряд.
  • Научный центр "Вектор" планирует начать производство вакцины в ноябре.
  • Власти Подмосковья отменили содержание в обсерваторах граждан, приезжающих из-за рубежа.
  • На Кубани подтверждено 107 случаев заражения коронавирусом за сутки, что является максимальным суточным приростом.

Москва

  • Всего зафиксировано 242 713 случаев заражения, из них новых — 664 (данные Оперштаба Москвы).
  • Сергей Собянин заявил, что в Москве нет второй волны эпидемии коронавируса. 
  • Wildberries зафиксировал резкий рост спроса на медицинские маски. 

Мир

  • Всего зафиксировано более 17,8 млн случаев заражения, умерли более 685 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Турции не будут закрывать отели при выявлении в них заражений коронавирусом. Для таких случаев в гостиницах предусмотрены специальные изоляционные комнаты.
  • В штате Виктория в Австралии объявили режим бедствия из-за вспышки коронавируса.
  • Коронавирус провоцирует массивную иммунную реакцию, мешающую борьбе организма с инфекций, и проникает практически во все органы и системы человека. К такому выводу пришла группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
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