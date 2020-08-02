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В Петербурге госпитализировали солиста группы "Ласковый май" Александра Прико

Музыкант находится в больнице Святого Георгия в тяжелом состоянии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Солиста первого состава группы "Ласковый май" Александра Прико в тяжелом состоянии доставили в больницу Святого Георгия Победоносца в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в воскресенье продюсер группы Андрей Разин на своей официальной странице в Instagram.

"Солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико находится в тяжелом состоянии во 2-м терапевтическом отделении городской больницы Святого Георгия Победоносца, в Санкт-Петербурге", - написал Разин.

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Солист первого состава группы «Ласковый май» Александр Прико находится в тяжелом состоянии во 2-м терапевтическом отделении городской больницы Святого Георгия Победоносца, в Санкт-Петербурге. Группа «Ласковый май» очень переживает за него. Я, как Член Общественной Палаты Союзного государства «Россия-Беларусь», связался с главным врачом больницы Стрижелецким Валерием Викторовичем. Специалисты больницы делают все возможное, чтобы провести оперативную диагностику и оказать квалифицированную медицинскую помощь Александру. В настоящий момент я нахожусь в Краснодаре, но держу ситуацию под контролем. Готов в любой момент вылететь в Санкт-Петербург. Надеюсь, что все будет хорошо. Напоминаю, что Александр Прико был мной привезён в 1988 году в Москву в качестве солиста группы «Ласковый май» вместе с Игорем Игошиным, который, к сожалению, погиб. В настоящее время Александр с семьей живет и работает в Санкт-Петербурге.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

По его словам, специалисты больницы делают все возможное, чтобы провести оперативную диагностику и оказать квалифицированную медицинскую помощь Александру. Группа "Ласковый май" очень переживает за своего солиста.

Разин находится на связи с главврачом больницы Валерием Стрижелецким. "В настоящий момент я нахожусь в Краснодаре, но держу ситуацию под контролем. Готов в любой момент вылететь в Санкт-Петербург. Надеюсь, что все будет хорошо", - отметил Разин.

Он напомнил, что Александр Прико приехал в Москву в 1988 году в качестве солиста группы "Ласковый май". В настоящее время Прико с семьей живет и работает в Санкт-Петербурге.

"Ласковый май" - советская и российская популярная музыкальная группа, которая появилась в 1980-е годы. Визитной карточной группы стала песня "Белые розы", написанная основателем группы Сергеем Кузнецовым и исполненная солистом Юрием Шатуновым.

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