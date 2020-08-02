Эксперт посоветовал людям с хроническими заболеваниями пока воздержаться от путешествий

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Людям, имеющим хронические заболевания, а также гражданам старшего возраста пока следует воздержаться от путешествий, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил журналистам главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

"Гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, людям с избыточным весом, лицам старшего возраста следует воздержаться от путешествий. Это связано с высоким риском осложнений и тяжелого течения заболевания", - сказал он.

Чуланов добавил, что во многих регионах заболеваемость остается высокой и продолжает нарастать. Поэтому для коронавируса нет такого понятия, как "курортный сезон", и в местах большого скопления людей по-прежнему создаются благоприятные условия для его распространения. Эксперт советует избегать таких мест.

"Тем, кто решил провести свой отпуск на курорте, следует отдать предпочтение таким видам активности, которые не предполагают посещения мест массового скопления людей - пешие прогулки, походы, отдых в парковой зоне. При посещении общественных мест следует обязательно надевать маску, соблюдать гигиену - чаще мыть руки, пользоваться кожными антисептиками, и соблюдать социальную дистанцию", - подчеркнул Чуланов. Он также отметил, что при соблюдении этих рекомендаций удастся провести летний отдых.