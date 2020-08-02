В Рязани 90-летний юбилей ВДВ отметили военно-спортивным праздником

ТАСС, 2 августа. Праздничные мероприятия прошли в воскресенье в Рязани по случаю 90-летия Воздушно-десантных войск России и 925-летия города. Самой масштабной частью торжеств стал военно-спортивный праздник "Рязань - столица ВДВ", сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

"Военно-спортивный праздник "Рязань - столица ВДВ" прошел в областном центре 2 августа в рамках мероприятий, посвященных 925-летию города Рязани и 90-й годовщине со дня основания Воздушно-десантных войск России", - говорится в сообщении.

В рамках праздника в Рязани состоялось театрализованное представление "Офицерский вальс". Прошли показательные выступления роты почетного караула РГВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова, подразделений ВДВ, спортсменов-парашютистов и военизированная эстафета. Над стадионом "Спартак" пролетели пилотажные группы на Су-25. Концертные номера исполнил ансамбль "Крылатая пехота", завершился праздник всеобщим исполнением песни "Синева".

"Более двухсот тысяч жителей Рязанской области, так или иначе, причастны к Воздушно-десантным войскам, и Рязань обоснованно называют столицей ВДВ. Наше десантное училище - единственное в стране и в мире высшее военное заведение, которое готовит специалистов для мобильного компонента Вооруженных Сил, десантных войск, подразделений спецназа, морской пехоты и других силовых ведомств России. Рязанские десантники образцово выполняют воинский долг, успешно осваивают новейшие образцы вооружения и техники", - цитирует пресс-служба начальника РГВВДКУ им. генерала армии В.Ф. Маргелова Алексея Рагозина.

Также состоялась церемония возложения гирлянды воинской Славы и цветов к Вечному огню Мемориального комплекса воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах, и к памятнику легендарного Командующего ВДВ генералу армии В.Ф. Маргелову. В Рязанском Кремле на площади перед Успенским собором прошел молебен во славу города Рязани. Богослужение провел митрополит Рязанский и Михайловский Марк.