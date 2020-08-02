Эксперт: вопрос закрытого авиасообщения Европы с РФ не содержит политическую подоплеку

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Остающееся закрытым из-за пандемии регулярное авиасообщение между европейскими странами и Россией не является свидетельством какого-то политического неблагополучия в отношениях и вряд ли таит в себе некие политические причины. Такое мнение выразил в воскресенье в беседе с ТАСС гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Я не склонен считать, что есть какие-то препятствия политического характера, что это свидетельство определенного политического неблагополучия в наших отношениях, - сказал Кортунов. - Тем более, что перед эпидемическим кризисом были разговоры, что несмотря на все проблемы и сложности, Европейский Союз будет продолжать работать над либерализацией визового режима с Россией".

По мнению аналитика, ЕС сохраняет настрой на дальнейшую работу по этой теме. "Все-таки дело шло к упрощению визовых требований. Я не думаю, что в наших отношениях что-то поменялось настолько сильно, чтобы этот настрой на упрощение, либерализацию визового режима за несколько последних месяцев сменился на противоположный", - добавил аналитик.

Эксперт рассказал, что в ходе недавних бесед с несколькими европейскими дипломатами обсуждал вопрос открытия Шенгенской зоны для РФ. "Мне рассказали, что в Европейском Союзе существуют технические нормативы, в соответствии с которыми для открытия Европы для той или иной страны требуется, чтобы в этом государстве на протяжении определенного времени статистика новых инфицированных коронавирусом была бы ниже определенного уровня. Когда речь шла о каких-то возможных политических причинах [отсутствия сейчас авиасообщения с РФ], мои собеседники ссылались на то, что в число стран, для которых Европа остается закрытой, входит не только Россия, но и Соединенные Штаты, Бразилия и еще некоторые государства, которые очень сложно подвести под общий политический знаменатель", - добавил он.

Аналитик также обратил внимание на экономический аспект закрытого сообщения с РФ для некоторых стран Евросоюза. В частности, по его словам, для Финляндии такой запрет сопряжен с очень большими экономическими потерями. "Там существовало очень активное трансграничное движение. Люди туда ездили и для туризма, и на шоппинг. Поэтому экономические потери довольно значительные", - пояснил он.

Политическое измерение

По словам Кортунова, возобновление авиасообщения является вопросом "активной внутриполитической борьбы" в странах, поскольку есть сторонники ускоренного открытия, и есть противники, опасающиеся второй волны коронавирусной инфекции. Поэтому проблематика восстановления сообщения имеет политическое измерение.

"Если говорить о международном контексте, то, конечно, обычно дипломаты и политики стараются избежать привязки проблем в авиасообщении к политическим отношениям. Все понимают, что сохранение ограничений создает трудности прежде всего для простых людей - для гуманитарных, образовательных контактов, для туризма. Никто из политиков не будет выступать против сохранения, расширения этих контактов", - добавил он.

Длительный процесс

Аналитик также отметил, что процесс полного восстановления передвижения в мире будет длительным и довольно сложным. "Вряд ли все это будет осуществляться автоматически, поскольку у всех разные стандарты, разные правила, представления о том, что считать взятием эпидемии под контроль", - добавил он.

По мнению эксперта, полное восстановление авиасообщения РФ со всем миром может произойти после использования вакцины от коронавируса. По его словам, если подтвердятся прогнозы о второй волне пандемии, то говорить о полном восстановлении до конца года "будет избыточным оптимизмом". "Наверное, полное восстановление произойдет после массовой вакцинации, и, наверное, это будет уже в будущем году, а не в остающиеся месяцы 2020 года", - считает Кортунов.